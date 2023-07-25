Главный инженер ТЦ «Времена года» не признал вину в гибели людей

Главный инженер компании, обслуживающей московский торговый центр «Времена года», Евгений Боткин, не признал свою вину в прорыве трубы с горячей водой, повлекшей смерть четверых сотрудников ТЦ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

«Я не согласен с обвинением и ходатайством следователя», — заявил он.

Боткин отметил, что считает обвинение неправомерным и необоснованным.

Днем 22 июля в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубу с горячей водой, погибли четыре работника магазина «Глобус Гурмэ». Следствие просило об аресте задержанного главного инженера.

По словам очевидцев, оповещений о ЧП не было, не сработала сигнализация и людей не эвакуировали. Также известно, что пострадавший охранник ТЦ «Времена года» находится в больнице с ожогами ног после прорыва трубы с кипятком. 24 июля задержали главного инженера торгового центра.

Следователи попросили арестовать его по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшей гибель двух и более людей. По данной статье ему грозит до семи лет тюрьмы.

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