Нутрициолог рассказала, когда и в каком количестве нужно есть фрукты

Мнение о том, что фрукты из-за их низкой калорийности можно есть в неограниченных количествах, является ошибочным. О том, какие правила нужно соблюдать при их потреблении, «Радио 1» рассказала нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова.

Прежде всего нутрициолог советует есть фрукты в первой половине дня (до 16-17 часов), когда они лучше усваиваются организмом. Употреблять их в пищу лучше не более одного-двух раз в день. При наличии лишнего веса Коробейникова рекомендует съедать фрукты после основного приема пищи, чтобы снизить всплеск инсулина.

Последнее, на что обратила внимание эксперт, это то, что вздутие и проблемы со стулом после приема фруктов может быть не связано с ними. В этом случае она посоветовала обследовать желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).

В середине июня врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов предупреждал, что человек может заразиться болезнью Боткина или вирусным гепатитом А, если попробует немытые фрукты или овощи на рынке. По его словам, это крайне стойкий микроорганизм, который не боится кипячения и взаимодействия с хлором.

Ранее кандидат медицинских наук и врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух опровергла миф о вреде нитратов для здоровья.