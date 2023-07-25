Силовики пришли с обыском к психологу Александру Арчагову

Силовики пришли с обыском к российскому психологу Александру Арчагову. Об этом говорится в его Telegram-канале.

«Обыск в квартире», — написал помощник Арчагова.

Он сообщил, что с психологом уже связался юрист. Обыски завершили спустя полчаса после сообщения об их начале, после этого Арчагова повели на допрос.

Ранее стало известно, что следователи ФСБ РФ возбудили уголовное дело в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иностранным агентом).

Адвокат Юлия Кузнецова сообщила ТАСС, что защищает Александра Арчагова, и что у него проходят обыски.

«Сегодня у него (у Ачагова. — Прим. ред.) проходил обыск, на котором я присутствовала. Как мне удалось выяснить, он проходил в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, которое возбудили в отношении Кагарлицкого», — поделилась Кузнецова.

Борис Кагарлицкий — российский социолог, кандидат политических наук, главный редактор интернет-издания «Рабкор» и автор одноименного YouTube-канала.

Ранее Медведев призвал «взрывать дома» террористов после атаки на Крымский мост.