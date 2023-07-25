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ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма против российского ученого

ТАСС: ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении социолога Бориса Кагарлицкого*

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости», архивный снимок

Следователи Федеральной службы безопасности России возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщила ТАСС адвокат Юлия Кузнецова.

Адвокат рассказала, что защищает известного российского психолога Александра Ачагова.

«Сегодня у него (у Ачагова. — Прим. ред.) проходил обыск, на котором я присутствовала. Как мне удалось выяснить, он проходил в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, которое возбудили в отношении Кагарлицкого», — сказала Кузнецова.

Она добавила, что расследование дела на контроле у ФСБ РФ.

В начале мая в России арестовали режиссера Евгению Беркович по уголовному делу об оправдании терроризма. Дело было возбуждено из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», поставленного по пьесе драматурга Светланы Петрийчук, которую также арестовали.

Также в мае суд в Москве приговорил к 14 годам заключения правозащитника Бахрома Хамроева по делу об оправдании терроризма и организации террористической деятельности.

Ранее Медведев призвал «взрывать дома» террористов после атаки на Крымский мост.

*  признан в РФ иностранным агентом
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