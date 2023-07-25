У берегов Сочи нашли рухнувший беспилотник

В водах Сочи был обнаружен беспилотный летательный аппарат Meggitt BTT-3 Banshee британского производства, начата проверка. Об этом сообщает Mash.

Согласно информации издания, БПЛА самолетного типа увидел экипаж самолета, следовавшего по маршруту Сочи — Новороссийск.

Дрон был найден примерно в пяти км от берега в районе села Зубовая Щель, туда прибыли сотрудники оперативных служб. Вскоре беспилотник извлекли из воды. Отмечается, что размах его крыльев составляет 2,5 м.

Находку передали на экспертизу, пишет Mash.

До этого экстренные службы сообщили о падении беспилотника в Новой Москве. Дрон вертолетного типа без взрывного устройства упал в ТиНАО, в Первомайском.

Ранее в ООН призвали стороны конфликта избегать эскалации после атаки беспилотников на Москву.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.