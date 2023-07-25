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Злоумышленник с иконой и покрывалом поджег релейный шкаф в Липецкой области

Shot: на месте поджога релейного шкафа в Липецкой области нашли икону и покрывало

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Depositphotos

На перегоне Сенцово-Липецк неизвестный пытался сжечь релейный шкаф, злоумышленника ищут. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

О поджоге релейного шкафа в экстренные службы сообщил электромеханик, который заметил порчу оборудования. Специалисты, прибывшие на вызов, обнаружили на месте следы поджога, рядом лежали пластиковая бутылка, пачка из-под сигарет, икона и покрывало.

Релейный шкаф поджигатель повредить не смог, бросил улики на месте преступления и скрылся. Произошедшее не повлияло на бесперебойную работу светофоров на перегоне Сенцово — Липецк. Диверсанта разыскивает полиция, возбуждено уголовное дело о поджоге.

Ранее двое подростков признались в поджоге релейного шкафа в Иркутской области.

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