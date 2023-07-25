Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России предложили создать бюджетный «народный школьный набор»

Для поддержки семей с детьми предлагается создать унифицированный «народный школьный набор»

close
100%
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил идею создания перечня школьных товаров и принадлежностей, которые были бы доступны родителям по минимальной цене или в рамках социальной помощи. В своем обращении к министру просвещения России Сергею Кравцову Ветров отметил, что последние годы характеризуются обсуждениями о росте стоимости необходимого набора для школьников к началу учебного года. Об этом пишет RT.

Ветров указал, что в июле 2023 года медианная цена школьного набора выросла на 7% по сравнению с прошлым годом и достигла 13,4 тысячи рублей. Ветров подчеркнул, что расходы на школьные принадлежности для первоклассников значительно превышают расходы на наборы для учеников 6–8 классов. В некоторых регионах затраты на подготовку ребенка к Дню знаний могут быть равны среднемесячной зарплате, что является непосильной нагрузкой для многих семей и приводит к увеличению задолженности населения.

Целью инициативы Михаила Ветрова является создание лучших условий для получения знаний молодым поколениям. Он предлагает создать социально важный перечень школьных товаров и принадлежностей, которые были бы доступны для покупки родителями по минимальной цене или в рамках социальной помощи. Другими словами, в каждом регионе должен быть унифицированный «народный школьный набор», стоимость которого не превышает определенного уровня и доступен для семей со средним доходом. Предлагается организовать продажу таких наборов силами социально ориентированного бизнеса на базе школ в период подготовки к новому учебному году.

Ранее «Известия» выяснили, что средняя стоимость «школьного набора» выросла на 7% в 2023 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях