В России предложили создать бюджетный «народный школьный набор»

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил идею создания перечня школьных товаров и принадлежностей, которые были бы доступны родителям по минимальной цене или в рамках социальной помощи. В своем обращении к министру просвещения России Сергею Кравцову Ветров отметил, что последние годы характеризуются обсуждениями о росте стоимости необходимого набора для школьников к началу учебного года. Об этом пишет RT.

Ветров указал, что в июле 2023 года медианная цена школьного набора выросла на 7% по сравнению с прошлым годом и достигла 13,4 тысячи рублей. Ветров подчеркнул, что расходы на школьные принадлежности для первоклассников значительно превышают расходы на наборы для учеников 6–8 классов. В некоторых регионах затраты на подготовку ребенка к Дню знаний могут быть равны среднемесячной зарплате, что является непосильной нагрузкой для многих семей и приводит к увеличению задолженности населения.

Целью инициативы Михаила Ветрова является создание лучших условий для получения знаний молодым поколениям. Он предлагает создать социально важный перечень школьных товаров и принадлежностей, которые были бы доступны для покупки родителями по минимальной цене или в рамках социальной помощи. Другими словами, в каждом регионе должен быть унифицированный «народный школьный набор», стоимость которого не превышает определенного уровня и доступен для семей со средним доходом. Предлагается организовать продажу таких наборов силами социально ориентированного бизнеса на базе школ в период подготовки к новому учебному году.

Ранее «Известия» выяснили, что средняя стоимость «школьного набора» выросла на 7% в 2023 году.