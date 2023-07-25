Россиянам рассказали, сколько стоит сделать «голливудскую улыбку»

Понятие «голливудская улыбка» появилось в 30-х годах прошлого века в США, эта процедура сейчас остается очень востребованной, однако технология изменилась, поэтому требует много времени и затрат. Об этом «Газете.Ru» рассказала Диана Левчук, стоматолог-ортопед клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент».

«Первое, что необходимо сделать человеку, который хочет стать обладателем «голливудской улыбки» – прийти на консультацию к ортопеду-гнатологу. Без правильного взаимодействия между собой зубов, мышц, связок, костей невозможно говорить о качественном протезировании, которое требуется для создания настоящей «голливудской улыбки». Это этап, который надо пройти до, а не после протезирования, потому что потом лечение может быть очень сложным и дорогим», — объяснила врач.

При наличии ортодонтических отклонений также надо пройти соответствующее лечение, иначе велик риск того, что виниры или коронки со временем начнут скалываться. Например, у большинства взрослых пациентов присутствуют те или иные проблемы с прикусом, отметила стоматолог.

«После решения проблем с прикусом наступает черед протезирования. Насколько оно будет глобальным – зависит от состояния зубов и от того, какой результат вы хотите получить. Протезирование может быть как тотальным, так и частичным. Если ваши собственные зубы в хорошем состоянии – нет темных пятен, неестественных пломб и т.п., то возможна установка виниров только в зоне улыбки. Но, при необходимости производится протезирование 28 зубов. Если какие-то из них потеряны, то предварительно выполняется установка имплантатов. При тотальном протезировании исключение составляют зубы мудрости. Их обычно даже не лечат. Если есть какие-то проблемы, то их просто удаляют, поскольку зубы мудрости не несут никакой функциональной нагрузки для современного человека», — пояснила она.

По времени процесс обретения «голливудской улыбки» может быть абсолютно разным. Это будет зависеть от того, требуется ли ортодонтическое лечение, в каком состоянии находятся зубы, десны и т.д. Само протезирование может занять около месяца, а с учетом ортодонтического лечения процесс может затянуться на 1,5–2 года.

«Цена «голливудской улыбки» тоже может быть абсолютно разной. В зависимости от того, какой объем работы предстоит сделать. Не стоит забывать о том, что предварительно необходимо будет пролечить все зубы и решить все имеющиеся проблемы. Средняя цена лечения кариеса по Москве сегодня примерно 7 тыс. рублей за один зуб. Винир или коронка стоят в районе 40 тыс. рублей за единицу. Лечение на брекет-системах начинается от 200 тыс. рублей. В среднем, при тотальном протезировании стоимость будет колебаться в диапазоне 1–1,5 млн рублей», — рассказала стоматолог.

Ранее стоматолог раскрыла секрет белоснежной улыбки Кейт Миддлтон.