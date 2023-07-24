В Москве с 11-го этажа сбросили мужчину с ножевыми ранениями

Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в Москве около жилого дома на улице Сталеваров, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

«Около жилого дома на ул. Сталеваров обнаружено тело мужчины 1987 г.р. с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений», — говорится в сообщении.

Предварительно ведомство установило, что погибший выпивал месте со своим 31-летним знакомым в квартире на 11-м этаже дома, его товарищ был обнаружен в квартире в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Telegram-канала Shot, собутыльник в пьяном угаре нанес погибшему 11 ножевых ранений, после чего сбросил мужчину с балкона.

На месте работают экстренные службы, ведется доследственная проверка.

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