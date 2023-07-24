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В Москве с 11-го этажа сбросили мужчину с ножевыми ранениями

В Москве на улице Сталеваров мужчину зарезали в квартире и скинули с 11-го этажа

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Телеграм-канал «Прокуратура Москвы»

Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в Москве около жилого дома на улице Сталеваров, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

«Около жилого дома на ул. Сталеваров обнаружено тело мужчины 1987 г.р. с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений», — говорится в сообщении.

Предварительно ведомство установило, что погибший выпивал месте со своим 31-летним знакомым в квартире на 11-м этаже дома, его товарищ был обнаружен в квартире в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Telegram-канала Shot, собутыльник в пьяном угаре нанес погибшему 11 ножевых ранений, после чего сбросил мужчину с балкона.

На месте работают экстренные службы, ведется доследственная проверка.

22 июля в Дагестане психически больной отец едва не зарезал 14-летнего сына. Он нанес ему шесть ножевых ранений.

Ранее дебошир из Тулы напал на полицейских с ломом и топором.

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