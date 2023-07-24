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Школьники из Москвы пропали в походе на Кольском полуострове

Интерфакс: группа школьников из Москвы пропала на Кольском полуострове в районе Териберки

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Игорь Агеенко/РИА «Новости»

Туристическая группа из Москвы пропала на Кольском полуострове. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник к экстренных службах.

По данным информационного агентства, группа из 14 человек отправилась в поход на байдарке в Мурманскую область, в район Териберки. Члены группы не вышли на связь в оговоренное время, поэтому сотрудники МЧС приступили к поисковым работам. Установить местоположение пропавших не удается уже двое суток.

В составе группы двое взрослых-инструкторов. Остальные члены команды — учащиеся московских школ.

Ранее на Байкале во время шторма пропал 50-летний байдарочник.

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