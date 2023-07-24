В Красноярском крае нашли тело 16-летней девушки с перерезанным горлом

В Красноярском крае недалеко от жилых домов в Дивногорске нашли тело 16-летней девушки с перерезанным горлом, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, девушка пропала два дня назад, когда вышла прогуляться с подругой. Она предупредила, что у нее вот-вот сядет телефон, а после не вернулась домой.

Тело подростка с перерезанным горлом и практически без одежды обнаружили через сутки в овраге возле железнодорожных путей. Правоохранители пытаются выяснить, что произошло, но пока у следователей нет зацепок и подозреваемых. Отмечается, что тело нашли всего в 200 метрах от жилых домов.

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