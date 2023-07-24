В лесу Петербурга волонтеры искали пропавшую женщину и нашли тело мужчины

Волонтеры из Санкт-Петербурга во время поисков пропавшей женщины нашли тело мужчины. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

По словам собеседника, добровольцы отправились искать человека в лесу возле Иликовской дороги. Вместо него, они обнаружили чужое тело. Судя по состоянию, оно находилось в этом районе длительное время.

Когда волонтеры увидели его, человек лежал на спине под деревом. На вид, по словам источника, ему было не более 60 лет.

«Рост около 175 см, нормального телосложения», — добавил собеседник.

Каких-либо следов насилия на нем не обнаружили. При себе у него не было документов, поэтому установить личность сразу правоохранителям не удалось.

Ранее в Калининграде местные жители нашли тело новорожденного.