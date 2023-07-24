Регионы смогут сами устанавливать правила обращения с бездомными животными

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым субъекты России смогут сами определять правила обращения с бездомными животными. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что деятельность по обращению с животными должна соответствовать всем требованиям законодательства.

По словам замглавы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова, регионы смогут использовать пункты передержки, мониторить численность и популяцию бездомных животных, регистрировать собак на региональном уровне.

Ранее Государственная дума РФ в первом чтении поддержала проект закона, наделяющий регионы правом самостоятельно определять порядок обращения с безнадзорными животными.

Голосовали 350 депутатов из 450. 310 из них поддержали законодательную инициативу, девять воздержались, 31 был против. Документ в первом чтении поддержали 68,9% членов парламентариев.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.