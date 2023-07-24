В Дании радикалы сожгли Коран

Двое участников радикальной группы активистов Danske Patrioter («Датские патриоты») подожгли Коран перед посольством Ирака в столице Дании, передает Reuters.

Организатор демонстрации в Копенгагене, пишет Reuters, растоптал Коран и поджег его на подносе из фольги рядом с иракским флагом, лежащим на земле.

Как отмечает агентство, протестующие из числа «Датских патриотов» провели аналогичную демонстрацию на прошлой неделе и вели прямую трансляцию этого в соцсетях.

В агентстве считают, что это может привести к дальнейшему ухудшению отношений между двумя странами.

В МИД Дании ранее заявляли, что королевство осуждает акцию по сожжению Корана в Копенгагене.

23 июля стало известно, что поездка в Ирак министра обороны Германии Бориса Писториуса была отменена на фоне протестов против сжигания Корана.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.