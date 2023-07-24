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На Урале мигрант-бизнесмен напал на охранника-инвалида, отказавшись платить за яблоко

В Екатеринбурге мигрант набросился на охранника-инвалида и попал на видео

В Екатеринбурге гражданин Азербайджана избил охранника-инвалида и попал на видео. Как отмечает Telegram-канал «Многонационал», уголовное дело в его отношении к настоящему времени не возбуждено.

Мигрант, напавший на охранника «Пятерочки», по словам его жены, присутствовавшей в магазине во время конфликта, имеет собственную пиццерию и «делает по миллиону в день».

Кроме того, очевидцы отметили, что супруга бизнесмена оскорбляла потерпевшего по национальному признаку, а также утверждала, что «у азербайджанцев в России прав больше, чем у русских».

Инцидент произошел 20 июля в магазине на проспекте Академика Сахарова.

Пострадавший охранник, по словам свидетелей, попросил покупателя заплатить за яблоко, которое тот надкусил. В ответ на замечание покупатель проявил агрессию. На кадрах видно, как мужчина набрасывается на охранника, кидает его на пол около касс самообслуживания и начинает избивать по лицу кулаками. Затем он отбирает у охранника резиновую дубинку и продолжает наносить удары уже с помощью нее.

Затем агрессор попытался душить охранника, но в этот момент на помощь пострадавшему пришла его коллега. Женщина-продавец вступилась за сослуживца и вступила в разговор покупателем, после чего тот отпустил потерпевшего.

Уже 21 июля в отделе полиции Ленинского района подтвердили факт обращения пострадавшего, а также сообщили, что проводят проверку по факту ЧП.

Однако, по последним данным, дело в отношении нападавшего до сих пор не возбуждено. По данным Telegram-канала «Восьмой район», этому может противостоять Софуев Акиф Алиевич — начальник отдела полиции №4 «с говорящими именем и фамилией».

Полицейские якобы не обратили внимание и на то, что нападавший угрожал расправой потерпевшему прямо в отделении.

Глава СК России уже потребовал возбудить дело и доложить о ходе расследования.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в Следкоме.

Ранее гражданин Армении открыл стрельбу в продуктовом магазине в Петербурге.

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