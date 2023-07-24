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Мигрант надругался над 11-летней девочкой и попытался достать поддельный паспорт за взятку

На Алтае мигрант задержан за сексуальное преступление в отношении 11-летней школьницы

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Барнауле правоохранители задержали мигранта, обвиняемого в надругательстве над школьницей и даче взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

Вечером 19 июля неизвестный совершил иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Неизвестно, что именно злоумышленник собирался сделать после этого, так как школьница успела зайти в подъезд жилого дома, и мужчина скрылся с места происшествия.

Правоохранители установили причастность к преступлению 29-летнего мигранта, который, узнав, что им заинтересовались органы внутренних дел, решил выехать из страны по поддельному паспорту. Для изготовления этого документа он обратился к сотруднику миграционной службы и предложил ему 65 тыс. руб.

Мигрант, как уточняется, был задержан сотрудниками УФСБ России при передаче денежных средств. Ему предъявили обвинения в совершении двух преступлений.

В настоящее время мужчина находится под стражей, расследование уголовных дел продолжается.

Ранее жители Ржева Тверской области задержали мигранта, приехавшего на встречу с 13-летней девочкой.

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