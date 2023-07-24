В Приморье 10-летний мальчик упал на эскалаторе и едва не лишился ноги

В Приморье мальчик пострадал, упав на эскалаторе в ТЦ. Об этом сообщает краевая прокуратура и публикует видео происшествия в Telegram-канале.

Инцидент произошел днем 24 июля в одном из торговых центров Находки. Мальчик 2013 года рождения внезапно упал, спускаясь в присутствии взрослых на эскалаторе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ногу пострадавшего затянуло между ступеней движущейся лестницы. Судя по кадрам, его родственники помогли ребенку достать ногу и покинуть опасный участок. Далее на видео заметно, что мальчик не может самостоятельно передвигаться из-за поврежденной правой конечности.

В итоге потерпевшего госпитализировали с переломом ноги, а городская прокуратура организовала проверку после произошедшего.

«Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет в том числе дана оценка безопасности подъемно-транспортного механизма», — сказано в заявлении.

Ранее в Петербурге трехлетнему мальчику зажало ногу на эскалаторе.