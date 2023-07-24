Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Приморье 10-летний мальчик упал на эскалаторе и едва не лишился ноги

В Приморском крае ногу школьника затянуло между ступеней эскалатора

В Приморье мальчик пострадал, упав на эскалаторе в ТЦ. Об этом сообщает краевая прокуратура и публикует видео происшествия в Telegram-канале.

Инцидент произошел днем 24 июля в одном из торговых центров Находки. Мальчик 2013 года рождения внезапно упал, спускаясь в присутствии взрослых на эскалаторе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ногу пострадавшего затянуло между ступеней движущейся лестницы. Судя по кадрам, его родственники помогли ребенку достать ногу и покинуть опасный участок. Далее на видео заметно, что мальчик не может самостоятельно передвигаться из-за поврежденной правой конечности.

В итоге потерпевшего госпитализировали с переломом ноги, а городская прокуратура организовала проверку после произошедшего.

«Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет в том числе дана оценка безопасности подъемно-транспортного механизма», — сказано в заявлении.

Ранее в Петербурге трехлетнему мальчику зажало ногу на эскалаторе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях