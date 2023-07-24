Беспилотник упал в Москве

Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывного устройства упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища, передает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

«На территории центрального кладбища в ЗелАО Москвы упал беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывчатого устройства», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

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