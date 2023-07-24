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Беспилотник упал в Москве

РИА Новости: беспилотник без взрывного устройства упал в Зеленоградском округе Москвы

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Depositphotos

Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывного устройства упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища, передает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

«На территории центрального кладбища в ЗелАО Москвы упал беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывчатого устройства», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Утром 24 июля Министерство обороны России заявило о пресечении попытки осуществить террористическую атаку двумя украинскими беспилотниками по территории российской столицы.

Осколки БПЛА обнаружили на Комсомольском проспекте в Москве. Как сообщил Департамент транспорта Москвы, после предполагаемой атаки дронов движение по Комсомольскому проспекту в Москве перекрыли в обе стороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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