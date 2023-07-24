По складу с боеприпасами в Крыму нанесен удар

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над полуостровом российские системы ПВО сбили БПЛА противника. Другая часть военных дронов была подавлена средствами РЭБ. Всего атаку совершали 11 БПЛА.

При этом снаряды попали в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Это произошло около поселка Вольный.

Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.

По информации Аксенова, все профильные службы уже на местах.

«Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — говорится в сообщении главы региона.

По информации Telegram-канала 112, три ракеты ударили по складу с боеприпасами в Крыму.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.