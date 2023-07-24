Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

По складу с боеприпасами в Крыму нанесен удар

Аксенов сообщил, что системы ПВО и РЭБ сбили 11 беспилотников ВСУ в небе над Крымом

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над полуостровом российские системы ПВО сбили БПЛА противника. Другая часть военных дронов была подавлена средствами РЭБ. Всего атаку совершали 11 БПЛА.

При этом снаряды попали в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Это произошло около поселка Вольный.

Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.

По информации Аксенова, все профильные службы уже на местах.

«Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — говорится в сообщении главы региона.

По информации Telegram-канала 112, три ракеты ударили по складу с боеприпасами в Крыму.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях