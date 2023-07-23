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В павильоне «Куб» для гостей Московского урбанфорума пройдет сенсорное шоу

Изменения столицы за последние 12 лет представят в павильоне «Куб» в «Лужниках»

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Пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Гости площадки «Лужники» Московского урбанистического форума (МУФ) в павильоне столичного комитета по туризму смогут увидеть, как изменилась столица за последние 12 лет. Посетить показ короткометражного фильма, сенсорное шоу и интерактивные инсталляции можно будет во все дни форума с 1 августа по 10 сентября, сообщают организаторы мероприятия.

Футуристическая площадка на Лужнецкой набережной позволит погрузиться в мультимедийное пространство 5D и посетить зону интерактивных инсталляций.

На первом этаже павильона гостей ждет сенсорное шоу «Почувствуй свой город» и короткометражный фильм «Москва, я люблю тебя», в котором развитие столицы будет показано через призму отношений двух влюбленных. А на панорамном экране сгенерируют графические эффекты в соответствии с движениями посетителей.

На втором этаже расположатся интерактивные инсталляции «Комфорт и развлечения», «Здоровье, образование и социальная защита», «Мобильность и технологии», «Цифровые сервисы Москвы», «Туризм — драйвер экономики города», посвященные достижениям по основным направлениям городского развития.

Ранее сообщалось, что посетителям МУФ-2023 в «Лужниках» покажут Тесла-шоу.

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