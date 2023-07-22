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Сотрудники МЧС и городских служб задействованы на месте аварии в ТЦ «Времена года»

Собянин сообщил, что сотрудников городских служб привлекли к работе в ТЦ «Времена года»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городские службы и спасатели работают на месте аварии в столичном ТЦ «Времена года». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он подтвердил, что причиной аварии в торговом центре «Времена года» стал прорыв трубы с горячей водой.

По информации мэра, есть пострадавшие с ожогами, погибли четыре человека. Собянин выразил соболезнования родственникам погибших.

Мэр также сообщил, что все городские службы оперативно работают на месте ЧП.

Ранее появилось видео с места аварии в торговом центре на Кутузовском проспекте в Москве.

Life со ссылкой на Shot сообщал, что все погибшие были сотрудниками магазина «Глобус Гурмэ».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели людей.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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