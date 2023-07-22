Более 50 человек пострадали в результате прорыва трубы с горячей водой в ТЦ в Москве

Более 50 человек пострадали в результате прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что у всех ожоги.

На место выехали сотрудники скорой помощи и спасатели.

Уточняется, что торговый центр обесточили. В настоящий момент заблокированные люди остаются на третьем этаже здания, а также в цеху и в столовой.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что в столичном торговом центре «Времена Года» на Кутузовском проспекте днем 22 июля произошел прорыв горячей воды, посетители получили ожоги. Отмечалось, что на место чрезвычайного происшествия направлены оперативные службы, устанавливается число пострадавших в результате прорыва горячей воды. Точные причины коммунальной аварии в московском торговом центре на Кутузовском проспекте пока неизвестны.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.