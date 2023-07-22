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В Монголии на границе с Россией обнаружен патоген бубонной чумы

В Монголии на границе с Россией обнаружили патоген бубонной чумы, заразившихся нет

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РИА «Новости»

Начальник отдела общественного здравоохранения экстренной рабочей службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Лхунрэв Роломжав заявил, что анализ погибшего детеныша сурка в монгольском аймаке Завхан на границе с Россией показал содержание патогена бубонной чумы, но заразившихся инфекцией нет. Об этом сообщает ТАСС.

«19 июля по звонку из аймака Завхан привезли погибшего детеныша сурка, найденного в сомоне (поселении) Эрдэнэхайрхан», — говорится в сообщении.

Бактериологические исследования показали в пробах содержание патогена бубонной чумы

Специалист отметила, что местному населению и туристам напомнили о запрете охоты на сурков и поедания их мяса.

27 июня сообщалось, что Роспотребнадзор проанализировал риск завоза чумы в Россию из Монголии и заявил, что эта угроза исключена. По информации ведомства, случай заболевания человека чумой был зарегистрирован в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака.

Ранее в Монголии выявили 137 очагов чумы в 17 регионах страны.

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