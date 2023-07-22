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В МВД заявили, что пытавшийся взять заложников в Истре мужчина блокирован в доме

МВД: пытавшийся взять заложников в коттедже в Истре мужчина блокирован

Сотрудники МВД работают на месте инцидента в Истре после информации от сотрудников частной охранной организации о том, что в одном из коттеджных поселков неизвестный проник в частный дом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подмосковная полиция».

Отмечается, что после поступившего сообщения на место инцидента прибыл участковый уполномоченный полиции, чтобы проверить информацию. Уточняется, что участковый вместе с сотрудником частного охранного предприятия подошли к дому.

«К ним вышел неизвестный в балаклаве, который, угрожая предметом, конструктивно схожим с оружием, заставил сотрудника полиции и ЧОПа войти в дом, где попытался удерживать их, однако им удалось покинуть здание», — говорится в публикации.

Утверждается, что в данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции и других правоохранительных органов. Злоумышленника блокировали, сейчас принимаются меры к задержанию и установления его мотивов.

До этого сообщалось, что мужчина попытался взять в заложники сотрудника Министерства внутренних дел в поселке Московской области.

Ранее ФСБ задержала сторонников радикальных исламистов в Москве.

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