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На Сахалине медведь напугал своим ревом жителей многоэтажки

В Углегорске медведь разбудил своим ревом жителей многоэтажки

В Углегорске (Сахалин) в ночь на 21 июля медведь разбудил жителей многоэтажки громким ревом. Видеозапись с «концертом» лесного зверя опубликовал Telegram-канал «Углегорские вести».

В объектив камеры попали гаражи и стоянка рядом с четырехэтажным домом №13 по улице Заводской. За кадром голоса женщины и мужчины обсуждают, что животное, вероятно, находится где-то совсем близко.

Авторы видео предполагают, что медведь разгуливал около территории детского сада №1. Очевидица случившегося в беседе со СМИ рассказала, что ее сын видел медведя 19 июля неподалеку от детского сада №26.

Ранее в Углегорске засняли на видео медведя, который искал еду у общественного туалета.

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