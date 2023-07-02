В Киеве и нескольких областях прозвучали сигналы тревоги

На Украине в Киеве и в нескольких областях с утра снова объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

«В Воздушных силах сообщили о вылете 7 бортов Ту-22м3 с аэродрома Моздок и ракетной опасности в Киевской области, призвав не игнорировать сигналы тревоги», — сказано в сообщении.

23 июня взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.