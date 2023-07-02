Агроном рассказал, как избежать воздействия нитратов в ранних арбузах

Агроном Владимир Викулов рассказал, что ранними арбузами и дынями лучше не увлекаться из-за большого количества нитратов в плодах. Об этом сообщает «радио Sputnik».

Агроном отметил, чтобы арбузы и дыни попадали на прилавки раньше времени, фермеры используют большое количество минеральных удобрений, в таких плодах может накапливаться избыток нитратов.

По его мнению, ранними арбузами и дынями, которые привозят, например, из Турции, не стоит увлекаться. Викулов подчеркнул, что для снижения риска отравления солями азотной кислоты подобные плоды нужно употреблять небольшими порциями. Взрослым не следует есть более 200-300 граммов за раз, детям и пожилым еще меньше.

До этого детокс-коуч, эксперт по питанию Екатерина Вохмянина рассказала, что чтобы почки оставались здоровыми и функционировали в полную силу, необходимо в достаточном количестве употреблять продукты, содержащие жидкость.

Солесодержащие продукты наоборот замедляют работу почек, добавила Вохмянина. По ее словам, если организм занят выведением солей, у него остается очень мало ресурса на то, чтобы избавляться от токсинов.

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