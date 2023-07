В Китае произошел мощный взрыв на химзаводе

В китайской провинции Цзянси произошел мощный взрыв на химзаводе Jiangxi Qiantai New Material Co Ltd в городе Гуйси. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Причиной пожара на заводе назвали возгорание масла. Сообщение о взрыве поступило в экстренные службы в 10:30 по местному времени (6:30 мск).

На кадрах с места происшествия видно, что в небо поднимаются густые столбы черного дыма. Пожарные прибыли к заводу и продолжают борьбу с огнем. Весь персонал предприятия эвакуирован. По последним данным, в результате взрыва никто не пострадал. Ведутся работы по уточнению причины возгорания.

Ранее в Анкаре прогремел взрыв на заводе Корпорации механической и химической промышленности (MKE), который занимается производством ракет и взрывчатых веществ. Взрыв произошел в производственном цехе.

