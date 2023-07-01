СК и прокуратура организовали проверки по факту задымления самолета в Пулково

По факту задымления самолета в аэропорту Пулково организована доследственная проверка. Об этом сообщает сайт Ленинградского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ (СК).

Следователями проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, который направлен на установление всех обстоятельств, условий и причин происшедшего.

В свою очередь, Санкт-Петербургская транспортная прокуратура Северо-Западной транспортной прокуратуры проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что из-за задымления на борту рейса Санкт-Петербург — Дубай в Пулково было эвакуировано 240 пассажиров, никто не пострадал. Сам борт был отбуксирован обратно на место стоянки.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».