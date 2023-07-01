Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СК и прокуратура организовали проверки по факту задымления самолета в Пулково

Следкомом и прокуратурой организованы проверки по факту задымления самолета в Пулково

По факту задымления самолета в аэропорту Пулково организована доследственная проверка. Об этом сообщает сайт Ленинградского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ (СК).

Следователями проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, который направлен на установление всех обстоятельств, условий и причин происшедшего.

В свою очередь, Санкт-Петербургская транспортная прокуратура Северо-Западной транспортной прокуратуры проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что из-за задымления на борту рейса Санкт-ПетербургДубай в Пулково было эвакуировано 240 пассажиров, никто не пострадал. Сам борт был отбуксирован обратно на место стоянки.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях