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Столичный суд приговорил к 5 годам колонии пособника террористов

В Москве мигранта приговорили к 5 годам колонии за пропаганду терроризма

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В Москве военный суд приговорил пособника запрещенной в России террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Во время судебного заседания было установлено, что подсудимый 1992 года рождения опубликовал в социальных сетях видеозаписи, которые содержат пропаганду терроризма. Кроме этого, он продвигал идеологии запрещенной группировки.

Суд признал мужчину виновным по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», приговор уже вступил в законную силу. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Ранее суд приговорил автора Telegram-канала к восьми годам лишения свободы за оправдание терроризма.

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