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Тигр напал на мужчину в Хабаровском крае

Амурский тигр напал на лесозаготовителя в Хабаровском крае в районе имени Лазо

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Илья Наймушин/РИА Новости

В Хабаровском крае в районе имени Лазо Амурский тигр напал на лесозаготовителя. Об этом сообщается в Telegram-канале управления охотничьего хозяйства правительства региона.

В ведомстве отметили, что это был очень истощенный зверь. Нападение произошло, когда рабочий лесозаготовительной бригады находился на деляне в 5 км от поселка Золотой муниципального района им. Лазо.

Пострадавший отделался легкими телесными повреждениями.

В этом году в Хабаровском крае увеличилось число конфликтных ситуаций с краснокнижными хищниками. Специалисты говорят, что одной из главных причин происходящего стало резкое сокращение популяции кабана — это главная кормовая база хищника. Поголовье кабанов погибло из-за африканской чумы свиней. Сейчас в регионе действует запрет охоты на этот вид парнокопытных. Соответствующее постановление продлится три года.

В мае тигр напал на девушку в Приморье на глазах ее супруга. Пострадавшая от нападения тигра и ее супруг сообщили детали происшествия.

Ранее в немецкой деревне пропал интернет из-за муравьиной оргии.

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