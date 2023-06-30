Во Франции считают, что в ходе протестов наступило затишье

Во Францию вернулось «неустойчивое» спокойствие после задержания 400 человек, считают в газете le Figaro.

Отмечается, что в ночь на пятницу число задержанных перевалило за отметку в 400 человек — на данный момент в камерах предварительного содержания находится 421 человек.

На данный момент спорадические столкновения происходят только в Нантере, а на большей части территории Франции отмечается «неустойчивое спокойствие».

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен предупредил протестующих об усилении борьбы с беспорядками — в ночь на 30 июня для обеспечения безопасности будут задействованы 40 тыс. полицейских.

27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка в Нантере, который, по их данным, отказался выполнять их требования. Во второй половине дня в социальных сетях начали появляться призывы к протесту против правоохранителей.

Позже в Нантере начались поджоги, недовольные били рекламные стенды и крушили автобусные остановки. Группа людей собралась рядом с домом погибшего и напротив административного здания властей. В ответ на это наряды полиции были направлены в пригород, в том числе отряды специального реагирования.

Ранее глава МВД Франции рассказал, как будут подавлять волнения в стране.