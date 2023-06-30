Во Франции началась новая ночь беспорядков после убийства подростка

Ночной комендантский час установили в пригороде Парижа Кламаре, где разгорелись беспорядки из-за убийства 17-летнего подростка полицейским, сообщает сайт «Аргументы и факты».

Также это коснулось города Компьень, расположенного на севере страны.

Отмечается, что в Нантер, где начались столкновения с полицией, направлены дополнительные подразделения спецназа.

Ранее сообщалось, что в Нантере начались массовые беспорядки после убийства 17-летнего подростка офицером полиции. Юноша, находившийся за рулем автомобиля, был остановлен полицейским патрулем за нарушение правил и застрелен за неповиновение полиции.