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Президент Республики Сербской Додик покосил траву за коммунальщиков

Глава Республики Сербской Додик лично скосил траву на обочине объездной трассы Баня-Луки

Президент Республики Сербской Милорад Додик покосил траву на обочине объездной трассы столицы республики Баня-Луки ручной косой. Об этом политик сообщил в Twitter.

По словам политика, он сделал это лично из-за того, что, обещавшие это сделать коммунальные службы «с удобством отдыхают».

«Это последний раз, когда делаю за них их работу», — подчеркнул Додик.

Через пару часов он сообщил о том, что покос завершен и приложил фото в доказательство.

Ранее президент России Владимир Путин наградил руководителя Республики Сербской Милорада Додика орденом Александра Невского.

Орденом Александра Невского награждают «за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с РФ и оказании содействия в ее социально-экономическом развитии».

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александра Вучича.

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