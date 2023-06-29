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Илье Варламову* грозит штраф за публикацию постов без маркировки иноагента

Блогеру Варламову грозит штраф до 50 тыс. рублей за посты без маркировки иноагента

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РИА «Новости»

Блогеру Илье Варламову (признан в РФ иностранным агентом) грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

В суде не уточнили, какие именно посты Варламова стали поводом для составления протокола.

Ранее Варламов, а также продюсер и юморист Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) подали иски к Министерству юстиции России, потребовав снять с них статус иноагента.

Кроме того, сообщалось, что один за другим певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) подали иски в Замоскворецкий суд Москвы с требованием исключить их из реестра физлиц-иноагентов.

Первой в суд обратилась певица — ее прошение зарегистрировано 10 мая, Галкин аналогично поступил на следующий день. Однако позже стало известно, что суд отклонили их требовании и оставил иноагентский статус.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

*  признан в РФ иностранным агентом
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