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Эксперт назвала «колоссальным» снижение числа абортов в России

Акушер-гинеколог Ерофеева: колоссальное снижение числа абортов произошло в России за последние 10 лет

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В России в течение последних десяти лет наблюдается снижение числа абортов, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья Любовь Ерофеева, комментируя предложение вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой не выдавать соответствующие лицензии негосударственным медучреждениям.

«Аборты у нас снижаются. За последние 10 лет это колоссальное снижение. Это при том, что государство ничего такого не делает, чтобы они снижались. Оно только отговаривает женщину, но и не предоставляет бесплатно контрацепцию, оно ее не консультирует, оно в школы не взяло предмет, связанный с вопросами контрацепции. При всем при этом у нас всего около 600 тыс. абортов, в то время как в 92-м году было 3,5 мн. Это колоссальный прогресс. Темпы могли бы быть и быстрее, но для этого нужны специализированные программы. Женщинам социально уязвимых групп необходимо предоставлять контрацепцию бесплатно, а не уговаривать их родить еще одного ребенка», — уверена эксперт.

Ерофеева также указала на то, что женщины решаются на аборт из-за того, что беременность нежелательная. Поэтому закрывать клиники, предлагающие такие услуги, «это не метод», уверена она. По ее словам, рождение нежеланного ребенка может привести к тому, что у него будут проблемы с развитием и плохое качество жизни.

Глава фракции ЛДПР в Пермском городском собрании Олег Постников до этого предложил платить женщинам, которые решились на аборт, чтобы они родили своих детей и отдали их властям.

Детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева до этого предупреждала, что обсуждение с ребенком нежелательной беременности им и мыслей о несостоявшемся аборте опасно для детской психики.

Ранее Катя Авейру, сестра футболиста саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказала, что их мать планировала сделать аборт, когда была беременна спортсменом.

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