В австралийской Канберре допустили введение эвтаназии для подростков

В австралийской столице Канберре рассматривают введение эвтаназии для детей с 14 лет. Об этом сообщает издание Australian.

«Сейчас рассматривается возможность предоставления детям в возрасте 14 лет права на добровольное оказание помощи при смерти», — сказала глава департамента прав человека столичного округа Тара Шайен.

По информации местных властей, 48% жителей округа выступили за оказание услуг эвтаназии для любого тяжелобольного человека.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах одобрили эвтаназию для детей в возрасте до 12 лет, испытывающих невыносимые страдания и не имеющих шансов на выздоровление. До этого протокол по эвтаназии распространялся на неизлечимо больных детей в возрасте до одного года. Дети старше 12 лет могли принимать решение о добровольном уходе из жизни в соответствии с общими правилами.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал законопроект, который легализует доступ к эвтаназии.