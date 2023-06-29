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Стало известно, как будут вводить предмет о защите Родины в школах

Глава Минпросвещения Кравцов: введение уроков о защите Родины в школах будет поэтапным

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что введение предмета «Основы безопасности и защита Родины» в школах будет проводиться поэтапно, без изменения нагрузки на учеников.

По словам Кравцова, программа изучения нового предмета составлена на основе нынешних «Основ безопасности жизнедеятельности». Министр добавил, что систематизация предмета ОБЖ была произведена по запросу экспертного сообщества.

«Те полезные знания и навыки, которые сегодня изучаются на уроках ОБЖ, войдут и в новый предмет «Основы безопасности и защита Родины». Но они будут дополнены актуальными темами и разделами», — рассказал чиновник.

Ранее Сергей Кравцов заявил, что школьники и родители позитивно оценили «Разговоры о важном». По словам Кравцова, особенный интерес занятия вызвали среди школьников, так как новые уроки избавлены от формализма, который есть на традиционных занятиях.

С сентября 2024 года ОБЖ в школах станет предметом «Основа безопасности и защита Родины».

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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