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В Японии море окрасилось в «ядовитый» красный цвет и напугало местных жителей

New York Post: море в Японии окрасилось в красный цвет из-за утечки на пивном заводе

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23sakuratomomo/Twitter

Жителей японского города напугал цвет моря, пишет New York Post. Оно приобрело красный «ядовитый» оттенок.

Жители города Наго на острове Окинава обнаружили, что море в районе порта стало красным. Как рассказали местные, они привыкли, что вода всегда была чистой и прозрачной, поэтому увиденное сильно их напугало. Впрочем, вскоре чиновники объяснили, в чем была причина таких изменений.

«Я с облегчением узнал, что это всего лишь пищевой краситель, и вряд ли он нанесет серьезный ущерб», — рассказал очевидец инцидента.

Оказалось, на местном пивном заводе произошла утечка. Компания подтвердила, что вода, используемая для охлаждения, которая содержит в себе пропиленгликоль, окрашенная в красный цвет пищевым красителем, просочилась в море.

«Мы полагаем, что охлаждающая вода попала в море через водосточные желоба», — заявили в компании.

По данным специалистов, утечка не окажет серьезного воздействия на окружающую среду.

Ранее каналы в Венеции окрасились в зеленый цвет.

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