Полпред президента в ДФО Трутнев рассказал о чиновниках, решивших отправиться в зону СВО

Госслужащий должен быть готов к выполнению любой задачи, сегодня защита Родины, ее независимости, победа в специальной военной операции и есть самая важная задача для любого гражданина России. Об этом в интервью «Аргументам и Фактам» заявил заместитель председателя правительства РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Накануне Юрий Трутнев встретился с работниками Минвостокразвития России и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), принявшими решение уйти добровольцами в зону СВО.

Комментируя эту встречу, полпред президента в ДФО отметил, что поддерживает такие решения.

«Я плохо воспринимаю слово «чиновник», а всегда говорю, что состою на государственной службе, работаю в команде президента Российской Федерации», — сказал Трутнев.

Он подчеркнул, что с первых дней спецоперации представители Минвостокразвития и КРДВ собирали все необходимое для бойцов и помогали беженцам из Мариуполя.

«Сейчас группа наших сотрудников, которые имеют за плечами военный опыт, приняли решение пойти добровольцами в зону СВО, чтобы помочь приблизить нашу победу. Мы гордимся ими», — заявил Трутнев.

Он убежден, что победа в СВО «создает условия для независимости и процветания нашей страны».

На вопрос журналиста, как скажется уход части сотрудников из министерства и корпорации на эффективности работы по развитию Дальнего Востока и Арктики, Трутнев ответил, что 20 лет назад, когда он работал губернатором Пермской области, ныне — Пермского края, он принял решение ежегодно увольнять 10% работников обладминистрации, на 10% сокращать расходы бюджета, а высвободившиеся средства направлять на развитие региона.

«И вы знаете, ничто не рухнуло. Администрация работала и решала все необходимые задачи даже эффективнее, с меньшим количеством бюрократической суеты. Поэтому я уверен, что мы справимся», — сказал полпред, уточнив при этом, что «работать придется напряженнее».

Кроме того, он добавил, что на встрече добровольцам обещали сохранить за ними рабочие места.

Также Трутнев отметил, что вместе с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым они взяли на себя обязательство по возвращению добровольцев рассмотреть возможность их повышения в должности, «поскольку они сдают главный экзамен — экзамен на преданность стране».

Ранее вице-премьер Трутнев сообщил, что группа бизнесменов закупает огнеметные системы «Солнцепек» для СВО.