Политолог рассказал о перспективах развития внутреннего туризма в России

Во внутреннем туризме России действительно идет рост, цифры говорят сами за себя. Об этом по итогам совещания президента России Владимира Путина по вопросам развития туризма заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«К примеру, в прошлом году на Северном Кавказе только рост туристов увеличился на четверть до 2,4 млн посетителей и превысили доковидные показатели на 35%. То есть на самом деле то, что когда-то казалось пугающим, с напряженной обстановкой, с террористами, с внутренними проблемами, теперь это в общем-то туристический рай», — сказал он.

Минченко подчеркнул, что для внутреннего туризма Россия абсолютно уникальная страна, если учитывать разницу и разнообразие природно-климатических зон, и культурного наследия и так далее.

«На территории России есть один из древнейших городов мира — Дербент. Я думаю, что интересная идея Владимира Путина — это создание круглогодичных морских курортов, которые могут принимать не менее 10 млн человек в год. Ну и я думаю, что очень важный момент, конечно же, это то, что президент постоянно делает акцент на том, что туризм должен быть, не прерогативой супербогатых, а чтобы это была вполне доступная опция и возможность для людей с любым достатком», — сказал он.

По словам эксперта, многие из его знакомых, которые раньше не вылезали с европейских курортов, теперь открыли для себя Россию и испытывают огромное удовольствие от того, что открывают свою страну.

«Тем более, что за последнее время, конечно же, уровень обслуживания и сервиса у нас резко возрос. Можно увидеть те же самые рестораны вполне себе мирового уровня и в Красноярске, и на Камчатке, и на Сахалине, даже в небольших городах. Плюс есть огромное количество энтузиастов, которые создают небольшие музеи, туристические маршруты и так далее. На мой взгляд, бум внутреннего туризма в России еще впереди», — заключил Минченко.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Дербент на запланированное совещание по развитию туризма и переговоры с главой региона Сергеем Меликовым.