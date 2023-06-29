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Президент Грузии увидела опасность в приехавших в страну россиянах

Президент Грузии Зурабишвили призвала контролировать приехавших в страну россиян

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили опасается, что бесконтрольный въезд граждан России в республику может представлять угрозу, так как, по ее мнению, российское руководство может заявить, что русскоговорящие в Грузии не защищены должным образом. Об этом Зурабишвили сказала в интервью телеканалу CNN.

Она отметила, что российские граждане, приезжающие в республику, должны контролироваться.

«Мы не можем просто так, не зная, кто они, допустить въезда множества россиян на территорию Грузии. Мы знаем об опасностях, к которым прибегает Россия, в случае, если она посчитает, что русскоговорящие люди не защищены должным образом. Это может стать причиной интервенции России», — поделилась Зурабишвили своим мнением.

По данным национальной службы статистики Грузии, в первом квартале 2023 года более 220 тыс. россиян посетили страну. Это более чем в четыре раза превосходит аналогичный показатель 2022 года. Российская Федерация находится на первом месте среди стран, откуда чаще всего приезжают в Грузию.

Ранее глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о возможных рисках для страны в случае введения антироссийских санкций.

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