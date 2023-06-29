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Безработная россиянка заставила 82-летнего соседа уехать в поликлинику и обокрала его

Жительница Карелии похитила сбережения у пожилого соседа, обманом отправив его к врачу

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Петрозаводске безработную местную жительницу уличили в краже из квартиры ее пожилого соседа. Об этом сообщает пресс-служба полиции Карелии.

Как стало известно правоохранителям, 82-летний мужчина лишился более 40 тыс. руб., на время покинув свое жилье. Пенсионер рассказал, что перед этим получил звонок якобы из поликлиники о необходимости срочного обследования. Мужчина послушался собеседника, спешно вызвал такси и ушел из дома, забыв запереть дверь.

Когда пациент прибыл в медучреждение, то понял, что никто из сотрудников ему не звонил и на осмотр не приглашал. Вернувшись домой, пожилой человек обнаружил пропажу своих накоплений и решил заявить о произошедшем в полицию.

Сотрудникам органов внутренних дел удалось установить причастность к похищению денежных средств безработной соседки потерпевшего. Ситуацию она разыграла по собственному сценарию, выступив в главной роли, и успела потратить часть вырученных таким образом денег на еду и алкоголь.

Кроме того, выяснилось, что женщину ранее уже привлекали к ответственности за совершение подобных имущественных преступлений. Теперь в ее отношении вновь возбуждено уголовное дело. Отмечается, что в содеянном фигурантка призналась.

Ранее житель Саратовской области обворовал квартиру москвича сразу после знакомства с ним.

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