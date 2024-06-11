США ввели санкции против йеменских хуситов

Американские власти ввели новые санкции ​​против сети финансового посредника йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» Саида аль-Джамаля. Об этом сообщает Bloomberg.

Под ограничения также попала базирующаяся в Гонконге компания Lainey Shipping Ltd., которая владеет плавсредством Janet.

«Хуситы продолжают использовать обширную сеть поддержки для облегчения своей незаконной деятельности», — заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Он уточнил, что мятежники скрывают происхождение грузов, подделывают транспортные документы и предоставление услуг судам, находящимся под санкциями.

До этого стало известно, что хуситы за сутки повредили два судна в Аденском заливе. Несмотря на полученные повреждения, швейцарский контейнеровоз Tavvishi под флагом Либерии и немецкое универсальное сухогрузное судно Norderney под флагом Антигуа и Барбуда продолжили свой путь.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.