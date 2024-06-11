Названо место проведения матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром»

Матч за Суперкубок России по футболу, в котором сыграют «Зенит» и «Краснодар», состоится в Волгограде. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Волгоград — самый прибыльный вариант из городов, которые подали заявку на проведение матча, а также удобен командам-участницам из-за логистических соображений», — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне «Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок России. Таким образом, соперником сине-бело-голубых в матче за Суперкубок станет «Краснодар» как команда, занявшая второе место в турнирной таблице РПЛ. Игра состоится 13 июля 2024 года.

Перед заключительным туром прошедшего розыгрыша Премьер-лиги на чемпионство претендовали сразу три команды – «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». «Быки» принимали москвичей, при этом бело-голубым для титула было достаточно сыграть вничью, однако они проиграли 0:1. Тем не менее «Краснодар» не смог занять первое место, поскольку в параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» и с отрывом в одно очко стал первым.

Ранее экс-футболист «Зенита» Шатов стал тренером «Урала».