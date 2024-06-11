Тарасова связала убытки ISU с отстранением российских спортсменов

Убытки Международного союза конькобежцев связаны, в числе прочего, с отстранением российских спортсменов. Такое мнение в комментарии «Матч ТВ» выразила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Падение доходов связано в том числе и с нашим отстранением. Это влияет, но даже не на пятьдесят процентов. Мы должны это хорошо понимать, — сказала Тарасова.

ISU сообщил, что за 2023 год убытки составили 8,6 млн швейцарских франков, или €8,9 млн. При этом чистые потери организации за минувший год составили 3,6 млн франков — на 2,1 млн больше, чем предполагалось.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее тренер Мишин заявил о мужестве фигуриста Костомарова.