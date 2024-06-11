Лавров сообщил, что текст всеобъемлющего договора РФ и Ирана полностью согласован

Всеобъемлющий договор России и Ирана целиком согласован, однако пока еще его не могут подписать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел (СМИД) БРИКС, пишет ТАСС.

Он отметил, что Тегерану нужно еще выполнить несколько процедур, чтобы текст договора вынесли на подписание президентов.

Работа над заключением договора о всеобъемлющем сотрудничестве России и Ирана приостановлена из-за проблем у Тегерана, сообщил директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов. В ведомстве пояснили, что договор должен определить отношения двух стран на десятилетия. Документ обсуждали на встречах Путин и Раиси, который 19 мая не пережил крушение вертолета.

Новому договору предстоит стать «основополагающим документом, который, может, будет определять российско-иранское взаимодействие на ближайшие годы, а может быть, и десятилетия», говорил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.

Ранее Иран пообещал не менять курс в отношениях с Россией.