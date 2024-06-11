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Запад обвинил Россию в проведении «гибридной деятельности» в странах НАТО

Румыния, Польша и Латвия обвинили РФ в «гибридной деятельности» в странах НАТО

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Румыния, Польша и Латвия обвинили Россию в проведении в «гибридной деятельности» на территориях стран-членов НАТО. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, президенты этих трех стран обеспокоены тем, что они назвали «злокачественной гибридной деятельностью» в странах НАТО.

Накануне государственный департамент США сообщил, что Вашингтон и Варшава создали коммуникационную группу для продвижения своего видения происходящего на Украине.

Новая группа будет базироваться в польской столице. В заявлении Госдепа сказано, что она предназначена для поддержки Украины «в борьбе с агрессией России в информационном пространстве».

21 мая премьер-министр Польши Дональд Туск распорядился о создании комиссии по расследованию возможного влияния России и Белоруссии на положение дел в польском государстве.

На пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Туск заявил, что в поле зрения комиссии должны попасть последние двадцать лет.

Ранее в Польше раскрыли число задержанных за шпионаж в пользу России.

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