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Стало известно, что начало дорожать в Финляндии из-за санкций против РФ

Стоимость древесины в Финляндии дорожает на 10% в год из-за санкций против РФ

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Финляндии стоимость древесины будет ежегодно расти в среднем на 10% на фоне санкций против России. Об этом пишет Tekniikka&Talous со ссылкой на прогноз Института природных ресурсов страны.

В 2023 году цены на балансовую древесину вырастут на 11-14% к 2022 году. Березовые лесоматериалы подорожают на 13%, хвойные — на 3%.

«Удорожание продолжится из-за роста спроса в лесопромышленности, потребности в энергетической древесине и антироссийских санкций. Европа закрыла рынок для поставок из РФ и Белоруссии в 2022-м», — отмечает издание.

По итогам 2023 года российские экспортеры нарастили доходы от продажи древесины в дружественные страны на треть к докризисному 2021 году — до $4 млрд. Главным покупателем стал Китай ($2,4 млрд).

В начале апреля цены на алюминий на LME рекордно выросли из-за санкций США и Британии против РФ.

Ранее уголь подорожал для ЕС в 1,5 раза.

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