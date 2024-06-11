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Успенская назвала певицу, которая спела «Где ты был» лучше нее

Певица Любовь Успенская заявила, что Дубцова спела «Где ты был» лучше нее

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Любовь Успенская отметила перепевку своей композиции «Где ты был» артисткой Ириной Дубцовой на шоу «Три аккорда». Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

«Ира, ты спела лучше, чем я. Я человек независтливый, если это круто, я никогда не промолчу», — призналась исполнительница.

На сцену Дубцова вышла вместе с артистом Домиником Джокером, который также выступал в дуэте в оригинальной песней. Успенская подчеркнула, что Джокер и Дубцова прекрасная пара и вспомнила, что знаменитости вышли с одной «Фабрики звезд».

В мае Дубцова на шоу «Три аккорда» раскрыла, что целовалась с музыкантом Никитой Малининым, когда ей было 17 лет. Она сделала это неожиданное признание, когда Малинин вышел на сцену в рамках шоу, чтобы выступить со своим номером. Дубцова поставила исполнителю высший балл и пошутила, что из-за прошлых отношений не могла поступить иначе.

Ведущий шоу Максим Аверин попросил знаменитостей повторить этот опыт. Они отказываться не стали, однако поцеловались достаточно скромно.

Ранее Кушанашвили раскрыл многомиллионный заработок Нагиева в Дубае.

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